Сочинский курорт Газпром Поляна начал сезон катания

Зимний сезон начал горнолыжный курорт Газпром Поляна в Сочи. Для туристов стали доступны трассы в зоне "Лаура" для катания не беговых лыжах.
Сезон катания открылся на одном из главных российских горнолыжных курортов – Газпром Поляна в Сочи, сообщила пресс-служба курорта.
"Сезон открыт. В зоне "Лаура" днем доступны трассы C, E, I, H, H1, а также детские склоны. Также открыт сезон катания на беговых лыжах на лыжно-биатлонном стадионе "Лаура""
– пресс-служба Газпром Поляны
Уточняется, что не все зоны для катания пока доступны.
Трассы в зоне катания "Альпика" пока еще закрыты по причине плохих погодных условий, уточнили в пресс-службе.