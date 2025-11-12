Россия стала больше экспортировать игристое за рубеж в 2025 году

За 11 месяцев уходящего года РФ увеличила процент экспорта игристых вин за границу в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В 2025 году Россия в 1,5 раза увеличила поставки игристого вина в другие страны, сообщили в центре Агроэкспорт.

В этом году было экспортировано свыше 2 тыс т, в денежном выражении экспорт превысил $3,3 млн.

Сообщается, что за 11 месяцев нынешнего года экспорт был увеличен на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На 41% выросли показатели стоимости.

В топ экспортеров российского игристого вошли страны СНГ – Казахстан и Беларусь.

Кроме того, рекорд по поставкам был отмечен в Китае, куда за 2025 год было поставлено более 600 т игристого вина за $900 тыс.