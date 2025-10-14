Россия стала инициатором первого конкурса виноделов стран БРИКС

В начале 2026 года в Москве состоится первый винодельческий конкурс среди стран-участниц объединения БРИКС. Над организацией состязания работает Ассоциация виноградарей и виноделов (АВВР) России, о чем сообщил заместитель главы ассоциации Павел Майоров.

В рамках прошедшего Российского винодельческого форума заместитель исполнительного директора АВВР выступил с заявлением о начале подковки к конкурсу. Государства-члены БРИКС уже выразили желание присоединиться к инициативе российских виноделов.

BRICS Wine Competition, по словам Майорова, станет уникальным в своем роде мероприятием – первым путешествующим конкурсом виноделов. Его проведение планируется ежегодно в разных странах объединения и будет непосредственно приурочиваться к саммитам.

Первое отраслевое соревнование запланировано на конец января 2026 года и пройдет в Москве. Российская сторона планирует взять на себя организационную поддержку. В дальнейшем каждая из стран-участниц межгосударственного объединения может принимать конкурс. Более того, к участию пригласят государства, сотрудничающие с БРИКС в статусе партнеров.

"Это… винный конкурс, в котором будут, в первую очередь, принимать участие вина стран БРИКС, но и не только, в объединение БРИКС помимо непосредственных членов еще много сочувствующих, так называемых, стран, мы готовы их под наше крыло тоже принять"

– Павел Майоров

Заместитель исполнительного директора АВВР отметил готовность Ассоциации гарантировать победителям дистрибутивные возможности, поскольку уже были достигнуты предварительные договоренности с партнерами о создании "винной полки БРИКС".

Потенциально BRICS Wine Competition может стать витриной нового винодельческого пространства, сместив фокус с традиционной доминации европейских конкурсов в данной области. Молодые винные бренды смогут заявить о себе за пределами внутреннего рынка.

"Это колоссальный потенциал не только для продвижения наших вин на экспорт, но и для развития нашей отрасли внутри страны, потому что это и научный обмен, и обмен практическими знаниями, в том числе между виноделами, это и развитие туризма"

– Павел Майоров

По данным Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV) суммарный объем производства вина в четырех странах БРИКС (ЮАР, Россия, Китай, Бразилия) на 2024 год составляет около 9% мирового объема при условии исторически низкого урожая.

Российский винодельческий форум, на площадке которого была анонсирована инициатива, является крупнейшей профессиональной площадкой отрасли. В 2025 году он проходит 12–13 ноября уже в четвертый раз, объединяя производителей, экспертов, сомелье и других ключевых участников рынка.