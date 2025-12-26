Вестник Кавказа

Свет пропал в двух районах Махачкалы

Настольная лампа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Отключение газа привело к исчезновению света в Махачкале: жители начали использовать для обогревания электрические обогреватели.

Люди в двух районах Махачкалы остались без подачи электроэнергии – причиной стала перегрузка ЛЭП, рассказали в пресс-службе компании "Дагэнерго".

Проблемы со светом возникли в Советском и Ленинском районах дагестанской столицы.

"Причиной нарушения электроснабжения стал существенный перегруз на линиях электропередачи (ЛЭП) из-за ремонта на подземном газопроводе высокого давления"

– Дагэнерго

В компании уточнили, что из-за отсутствия газа, который используется для отопления, жители начали пользоваться мощными электроприборами, так что выросла нагрузка на электросети, и возникла перегрузка. В результате подача электричества прекратилась.

