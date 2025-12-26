Свет пропал в двух районах Махачкалы

Отключение газа привело к исчезновению света в Махачкале: жители начали использовать для обогревания электрические обогреватели.
Люди в двух районах Махачкалы остались без подачи электроэнергии – причиной стала перегрузка ЛЭП, рассказали в пресс-службе компании "Дагэнерго".
Проблемы со светом возникли в Советском и Ленинском районах дагестанской столицы.
"Причиной нарушения электроснабжения стал существенный перегруз на линиях электропередачи (ЛЭП) из-за ремонта на подземном газопроводе высокого давления"
– Дагэнерго
В компании уточнили, что из-за отсутствия газа, который используется для отопления, жители начали пользоваться мощными электроприборами, так что выросла нагрузка на электросети, и возникла перегрузка. В результате подача электричества прекратилась.