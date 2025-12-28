Вестник Кавказа

Новый год-2026 в поездах будут встречать 86,5 тыс человек

Чай в купе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новогоднюю ночь в поезда в России встретят свыше 86 тыс человек. Многие семьи будут отмечать приход 2026 года в поезде вместе с детьми.

Новый год в поездах этой зимой встретят 86,5 тыс человек, поведал глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров.

"В новогоднюю ночь будут курсировать 562 пассажирских поезда. Новый год в поезде встретят 86,5 тыс человек, из которых более 15 тыс - дети"

– Александр Сахаров

Ранее сообщалось, что на популярных направлениях на Новый год и праздники запущены дополнительные поезда.

