Вестник Кавказа

AZAL нарастил прибыль вдвое

AZAL нарастил прибыль вдвое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В AZAL подвели финансовые итоги деятельности за прошлый год Прибыль авиакомпании выросла почти в два раза за прошлый год.

Азербайджанская авиакомпания AZAL нарастила прибыль почти в 2 раза за прошлый год. Показатели чистой прибыли авиаперевозчика составили 216 млн манатов ($127 млн). 

Согласно финансовому отчету компании, доходы от перевозок составили почти 2 млрд манатов. На топливо для авиалайнеров компания потратила чуть более 456 млн манатов, прочие расходы составили чуть более 624 млн манатов. 

Активы AZAL за прошлый год выросли на 12%, достигнув отметки в почти 3 млрд манатов. Совокупный капитал авиакомпании за 2024 год превысил 2 млрд манатов. Капиталовложения выросли почти в 10 раз, достигнув 2,6 млрд манатов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.