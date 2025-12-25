AZAL нарастил прибыль вдвое

В AZAL подвели финансовые итоги деятельности за прошлый год Прибыль авиакомпании выросла почти в два раза за прошлый год.

Азербайджанская авиакомпания AZAL нарастила прибыль почти в 2 раза за прошлый год. Показатели чистой прибыли авиаперевозчика составили 216 млн манатов ($127 млн).

Согласно финансовому отчету компании, доходы от перевозок составили почти 2 млрд манатов. На топливо для авиалайнеров компания потратила чуть более 456 млн манатов, прочие расходы составили чуть более 624 млн манатов.

Активы AZAL за прошлый год выросли на 12%, достигнув отметки в почти 3 млрд манатов. Совокупный капитал авиакомпании за 2024 год превысил 2 млрд манатов. Капиталовложения выросли почти в 10 раз, достигнув 2,6 млрд манатов.