Тегеран открыт для соглашения с Вашингтоном – Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана подтвердил настрой Ирана на заключение соглашения с США. При этом он подчеркнул, что оно должно основываться на взаимном уважении.

Иран по-прежнему открыт для соглашения с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Иран остается открытым для соглашения, основанного на взаимном уважении и взаимных интересах"

– иранский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом добиваться разрешения кризиса дипломатическим путем и говорить с народом Ирана на языке уважения.

Кроме того, Аракчи напомнил о беспрецедентной готовности "общих друзей" Тегерана и Вашингтона содействовать диалогу и гарантировать выполнение достигнутых во время переговоров результатов.

