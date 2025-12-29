Копыркин: альтернатив энергоблоку "Ростатома" у Армении нет

Посол РФ в Армении заявил, что российский проект строительства нового энергоблока в Мецаморе не имеет альтернатив. "Росатом" уже направил выгодные предложения и ждет решения армянской стороны.

У Армении, по словам российского посла, нет реальной альтернативы предложению Москвы построить новый энергоблок на атомной станции в Мецаморе, заявил Сергей Копыркин.

Российский дипломат в интервью независимой русско-армянской газете "Ноев Ковчег" подчеркнул, что следующий шаг должна сделать армянская сторона. По его словам, "Росатом" уже направил Еревану пакет выгодных для Армении предложений.

"Подчеркну, что реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже апробированных технологий, а также привлекательности финансовых параметров не просматривается"

— Сергей Копыркин

Это заявление прозвучало на фоне ранее озвученных планов Еревана купить малый модульный реактор. Переговоры по этому проекту, как сообщал премьер-министр Никол Пашинян, ведутся с Россией, США, Китаем и Южной Кореей.

Армения продлила эксплуатацию Мецаморской АЭС до 2036 года, выделив $65 млн на модернизацию в партнерстве с "Русатом Сервисом". Окончательное закрытие станции запланировано по истечении этого срока.