Транскам сейчас: движение открыли для всех видов транспорта

В Северной Осетии завершили расчистку от снега участка Транскама. Движение по нему возобновлено для всех видов транспортных средств.

В Северной Осетии возобновили движение для всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали. Об этом рассказали 30 декабря в Главном управлении МЧС по региону.

Согласно сообщению, работы по расчистке дорожного полотна от снега завершены. Движение транспортных средств на участке восстановлено с 12:30 (мск).

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:30 мск 30 декабря"

– ГУ МЧС по Северной Осетии

Напомним, движение на участке Транскама было прервано вечером 29 декабря.