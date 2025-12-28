Вестник Кавказа

Транскам сейчас: движение открыли для всех видов транспорта

Транскам сейчас: движение открыли для всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии завершили расчистку от снега участка Транскама. Движение по нему возобновлено для всех видов транспортных средств.

В Северной Осетии возобновили движение для всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали. Об этом рассказали 30 декабря в Главном управлении МЧС по региону.

Согласно сообщению, работы по расчистке дорожного полотна от снега завершены. Движение транспортных средств на участке восстановлено с 12:30 (мск).

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:30 мск 30 декабря"

– ГУ МЧС по Северной Осетии

Напомним, движение на участке Транскама было прервано вечером 29 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.