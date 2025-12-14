На Верхнем Ларсе открылось движение для большегрузов

Дорожные власти Грузии открыли движение для всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, перекрытое из-за мощного снегопада в горах – больше всего из-за природного катаклизма страдали водители большегрузов.

Грузинские власти полностью восстановили движение по Военно-Грузинской дороге в сторону российской границы, ранее перекрытое из-за сложных метеорологических условий, сообщили сегодня в департаменте автомобильных дорог страны.

Движение для большегрузов было запрещено с вечера 26 декабря на участке Гудаури (Поста)–Коби дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс, передает Sputnik Грузия.

Движение для грузовых автомобилей открылось и со стороны таможенного пропускного пункта "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщили в МЧС республики.