Россия увеличила экспорт макарон в Казахстан и Узбекистан

РФ значительно нарастила зарубежные поставки макаронных изделий в текущем году на $154 млн. Астана и Ташкент вошли в топ по их импорту.

Россия на 21% стала чаще экспортировать свои макаронные изделия зарубеж, отметили в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК РФ. На него ушло свыше $154 млн.

Казахстан и Узбекистан вошли в тройку лидеров среди импортеров на территории ближнего зарубежья: за текущий год они закупили макаронные изделия на $36 млн и $16 млн соответственно.

"Макароны и лапша входят в число базовых продуктов питания как на территории постсоветского пространства, так и во многих странах дальнего зарубежья. Этот фактор, а также высокое насыщение российского рынка, наличие в стране современных производств и регулярное обновление ассортимента формируют экспортные возможности для отечественной продукции"

— Федеральный центр АПК РФ

Также специалисты отметили рост потенциала в этой области в 2–3% на будущий год.