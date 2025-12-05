Двалишвили хочет в третий раз сразиться с Яном

Петр Ян и Мераб Двалишвили провели уже два боя друг с другом. В окружении грузинского спортсмена подтвердили, что он намерен еще раз сразиться с российским бойцом.

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили заинтересован в проведении еще одного боя с Петром Яном.

Об этом рассказали в команде Двалишвили после их сегодняшнего поединка, передает ТАСС.

"Мераб хотел бы и будет готов к третьему бою в следующем году. Он считает, что помог UFC и выходил на бой каждый раз, когда это было необходимо"

– представитель команды грузинского бойца

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен.

Предыдущий поединок Яна и Двалишвили прошел весной 2023 года. Тогда победу одержал грузинский боец.