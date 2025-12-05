Вестник Кавказа

Двалишвили хочет в третий раз сразиться с Яном

Мераб Двалишвили
© Фото: соцсети Мераба Двалишвили
Петр Ян и Мераб Двалишвили провели уже два боя друг с другом. В окружении грузинского спортсмена подтвердили, что он намерен еще раз сразиться с российским бойцом.

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили заинтересован в проведении еще одного боя с Петром Яном.

Об этом рассказали в команде Двалишвили после их сегодняшнего поединка, передает ТАСС.

"Мераб хотел бы и будет готов к третьему бою в следующем году. Он считает, что помог UFC и выходил на бой каждый раз, когда это было необходимо"

– представитель команды грузинского бойца 

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Победу единогласным решением судей одержал российский спортсмен.

Предыдущий поединок Яна и Двалишвили прошел весной 2023 года. Тогда победу одержал грузинский боец.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.