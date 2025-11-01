Товарооборот России и Китая за 11 месяцев снизился на 8,7%

Российско-китайский товарооборот в этом году показывает снижение, следует из данных Главного таможенного управления КНР за январь-ноябрь.
За 11 месяцев товарооборот между двумя странами составил $203,67 млрд, что 8,7% меньше прошлогодних показателей.
В этом году почти на 12% снизились китайские поставки в Россию – до $91,6 млрд. Поставки товаров из РФ в КНР сократились на 5,9% – до $112,07 млрд.
Данные за ноябрь характеризуются положительной динамикой: товарооборот за месяц вырос на 4,5%, до $20,38 млрд. В основном рост связан с увеличением экспорта из Китая в Россию на 12,2%, до $9,55 млрд. Импорт в Китай сохранил прежний уровень – $10,83 млрд.
Отметим, что в прошлом году товарооборот России и Китая был рекордным и приблизился к $245 млрд.