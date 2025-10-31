Россия и Китай намерены вернуться к росту взаимного товарооборота - Мантуров

Россия и Китай будут работать над увеличением товарооборота между странами, также в рамках экономического сотрудничества вырастут инвестиции – рассматривается портфель проектов на $200 млрд, рассказал Мантуров.

Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал о планах по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем.

Вице-премьер находится в Пекине, где проходит сегодня 12-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Прежде всего он отметил, выступая на заседании, что за последние четыре года двусторонняя торговля выросла более чем в два раза. В 2024 году КНР и Россия довели товарооборот до рекордного уровня – показатель превысил $244 млрд. В этом году динамика другая, для возвращения к росту товарооборота сторонам необходимо приложить усилия.

"В текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами - нам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста"

– Денис Мантуров

Он назвал своевременным подписание в мае 2025 года обновленного межправительственного соглашения между РФ и КНР по поощрению и взаимной защите инвестиций, которое вступит в силу в декабре этого года.

В планах расширение инвестиционного сотрудничества, поделился вице-премьер.

"Сегодня в фокусе внимания межправительственной комиссии (МПК) - портфель проектов на общую сумму более $200 млрд. Более половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся практически в стадии реализации"

– Денис Мантуров