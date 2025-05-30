Денис Мантуров прибыл в Пекин

Мантуров прибыл в Пекин для участия в заседании российско-китайской межправкомиссии по инвестициям. Встреча пройдет сегодня, по итогу стороны подпишут ряд документов.

Рабочий визит в Китай совершает первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, сегодня он примет участие в 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которое пройдет в Пекине.

В секретариате первого вице-премьера уточнили, что встреча состоится в в Доме народных собраний (парламент), как в узком, так и в широком составах. Российскую делегацию возглавляет Мантуров, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Стороны подпишут ряд двусторонних документов по итогам заседания 1 ноября.

Отметим, что 10 лет назад при межправкомиссии был создан российско-китайский комитет предпринимателей. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на данный момент на рассмотрении Комитета и Комиссии находится 86 проектов на общую сумму 18 трлн рублей.