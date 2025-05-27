Россия и Китай играют стабилизирующую роль в мире - МИД РФ

В МИД России отметили важную стабилизирующую роль российско-китайского сотрудничества в условиях турбулентности в геополитике и сокращении роли Запада в мире.

О глобальном значении взаимодействия РФ и КНР рассказал на 10-й конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что мир становится многополярным, а Запад утрачивает свое влияние.

"Сегодня центр мировой активности смещается в Евразию, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евроатлантика утратила статус главного локомотива мирового развития, возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются"

– Андрей Руденко

В попытках сохранить старое мироустройство происходит провоцирование конфликтов в Евразии, важную стабилизирующую роль в этой обстановке играют Москва и Пекин.

"И в этих условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе"

– Андрей Руденко

Дипломат подчеркнул наличие у России и Китая общего видения безальтернативности формирования более справедливого и устойчивого многополярного мироустройства.