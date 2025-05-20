Вестник Кавказа

Владимир Путин посетит Китай в сентябре – Сергей Шойгу

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетит Китай в сентябре.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российский лидер Владимир Путин совершит в сентябре визит в Китай, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. 

"В сентябре состоится ответный визит президента Российской Федерации в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией"

– Сергей Шойгу

В рамках встречи с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином Шойгу отметил важность диалога глав РФ и Китая как направляющей силы в отношениях между странами. 

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин в мае посетил торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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