Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Баку носят дружественный характер.

Российский президент Владимир Путин направил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана.

Глава государства заявил, что сегодня Азербайджан уверенно движется вперед по пути социально-экономического развития, а его авторитет на международной арене растет.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Баку носят дружественный и союзнический характер. Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся и дальше наращивать сотрудничество и партнерство по международным вопросам.

Президент отметил, что это в полной мере отвечает интересам народов России и Азербайджана, а также идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

В заключение Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всему азербайджанскому народу – мира и прогресса.