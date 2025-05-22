Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Председатель КНР Си Цзиньпин послал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с поздравлениями по случаю Дня независимости Азербайджана.

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана.

В поздравительном письме Си Цзиньпин выразил Ильхаму Алиеву и в его лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и самые лучшие пожелания с Днем независимости Азербайджана.

Глава Китая напомнил, что в апреле президент Азербайджана успешно совершил государственный визит в КНР, где было совместно объявлено об установлении между странами отношений всестороннего стратегического партнерства. Таким образом, указал он, были открыты новые перспективы, а также обозначены новые задачи в развитии отношений Баку и Пекина.

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для укрепления многовекторного взаимовыгодного сотрудничества, повышения двусторонних отношений на новый уровень и содействия развитию наших стран на благо народов Китая и Азербайджана"

– Си Цзиньпин

Председатель КНР пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и всего самого лучшего. Дружественному Азербайджану Си Цзиньпин адресовал пожелания процветания и могущества, азербайджанскому народу же – счастья и благополучия.