Си Цзиньпин поздравил Грузию с Днем независимости

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости Грузии. Праздник будет отмечаться 26 мая.

Китайский лидер Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо грузинскому президенту Михаилу Кавелашвили – в нем глава КНР поздравил Кавелашвили с наступающим Днем независимости республики. Соответствующее сообщение распространила администрация президента.

"У Китая и Грузии сформировались дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Мы хорошие партнеры"

– Си Цзиньпин

Председатель КНР напомнил о прогрессе отношений Тбилиси и Пекина в последние годы, об углублении грузино-китайских политических связей и упрочении двустороннего стратегического сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил, что считает важными отношения между Грузией и Китаем. Он отметил свою готовность работать с Тбилиси, чтобы вывести на новые высоты грузино-китайское партнерство.

Кроме того, глава Китая в письме обратился к Кавелашвили с пожеланиями. Президенту он пожелал здоровья, а также всего наилучшего. Грузии Си Цзиньпин пожелал благополучия, ее народу – счастья.

Напомним, День независимости Грузии отмечается 26 мая.