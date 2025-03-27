Турция первой поздравила Грузию с Днем независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первым поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости.
"Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, от себя лично и от имени турецкого народа сердечно поздравляю вас и грузинский народ с Днем независимости Грузии"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Он отметил, что Турцию и Грузию связывает стратегическое партнерство. По его словам, как и сейчас, в будущем страны продолжат совместные усилия для достижения успеха, стабильности и процветания региона.
Напомним, что Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения независимости в 1918 году.
Страна вновь получила независимость в 1991 году после всенародного референдума и принятия акта об этом 9 апреля.