Турция первой поздравила Грузию с Днем независимости

Турецкий президент Эрдоган поздравил премьера Грузии Кобахидзе с Днем независимости. В поздравительном письме он отметил связывающее страны стратегическое партнерство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первым поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости.

"Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, от себя лично и от имени турецкого народа сердечно поздравляю вас и грузинский народ с Днем независимости Грузии"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что Турцию и Грузию связывает стратегическое партнерство. По его словам, как и сейчас, в будущем страны продолжат совместные усилия для достижения успеха, стабильности и процветания региона.

Напомним, что Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения независимости в 1918 году.

Страна вновь получила независимость в 1991 году после всенародного референдума и принятия акта об этом 9 апреля.