"Грузинская мечта" не допустит провокаций в День независимости

Грузия отметит День независимости 26 мая. В этот день власти страны сделают все, чтобы не допустит провокаций оппозиции.

Власти Грузии не допустят провокаций радикальной оппозиции на праздновании Дня независимости, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил отсутствие у оппозиции элементарных ресурсов для этого. По словам премьера, на проспект Руставели ежедневно выходят не более 150 человек, что показывает слабость антиправительственных сил.

"Соответственно, празднование 26 мая пройдет так, как и должно. Это общенациональный праздник, и мы не можем позволить радикальной оппозиции организовать какую-либо серьезную провокацию"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что День независимости Грузии отмечается 26 мая. В 2025 году основные мероприятия пройдут в Тбилиси не на проспекте Руставели, как обычно, а на площади Орбелиани, рядом с которой расположен Президентский дворец. В этот день оппозиция, во главе с экс-президентом Саломе Зурабишвили готовят акцию протеста в центре города.