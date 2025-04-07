Вестник Кавказа

Оппозиция хочет расколоть общество – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинская оппозиция ставит себе целью внести в общество раскол, причем сделать это оппозиционеры рассчитывают в праздник – День независимости страны, предупредил премьер Ираклий Кобахидзе.

Противостоящие властям оппозиционные лидеры Грузии намерены разъединить грузинское общество в День независимости страны, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Таким образом он прокомментировал призыв экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили устроить акцию протеста в этот праздник. Позицию бывшего президента разделили несколько относящихся к оппозиции партий.

По словам Кобахидзе, здесь проявляется основное стремление "глубинного государства": никакие события, даже самые позитивные и значимые, не должны служить для объединения общества.

"Мы не позволим "глубинному государству" этого сделать"

– Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что всех, кто действует по заказу "дип стейт", в том числе Саломе Зурабишвили, ждет ответственность.

Напомним, что День независимости Грузии отмечается 26 мая.

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