В СГБ Грузии прокомментировали сообщение посольства США о бомбах в Тбилиси

Посольство США в Грузии распространило информацию о возможных взрывах в трех ТЦ Тбилиси. В СГБ Грузии назвали это ложным сообщением и призвали дипмиссию к ответственности.

Службы государственной безопасности работают над фактом ложных сообщений о возможных взрывах в торговых центрах Тбилиси, заявили в СГБ Грузии.

Ведомство не уточнило, от кого исходили ложные сообщения и когда они были получены. Сегодня посольство США в Грузии распространило предупреждение для американцев о возможных взрывах бомбы в нескольких торговых центрах Тбилиси.

В связи с этим СГБ Грузии подчеркнуло, что безопасность граждан и гостей страны – главный приоритет службы, и призывало посольство к большей ответственности.

"Призываем представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса уважать деятельность служб, ответственных за безопасность, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений"

- СГБ Грузии

Напомним, что американская дипмиссия рассказала, что получила информацию о взрывах, которые могут случиться в ТЦ East Point Shopping Mall, Galleria Tbilisi и Tbilisi Shopping Area.