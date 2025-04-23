Вестник Кавказа

Посольство США предупредило о возможных взрывах в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Американское посольство в Грузии опубликовало экстренное предупреждение о возможных опасностях, которые могут ожидать жителей и гостей Тбилиси, в том числе американских граждан, в ряде популярных локаций в Тбилиси.

Взрывы могут произойти в нескольких торговых центрах в Тбилиси в ближайшее время, соответствующее предупреждение опубликовало посольство США в Грузии.

В нем говорится, что дипмиссия получила информацию о взрывах, которые могут случиться в трех ТЦ. Это East Point Shopping Mall, который расположен на улице Александра Твалчерилидзе, Galleria Tbilisi (проспект Руставели) и Tbilisi Shopping Area (Агмашенебели, 16).

Какие-либо детали в посольстве не предоставили. Всем американским дипломатам дана рекомендация не посещать указанные места до получения новой информации.

От грузинских властей, в том числе МВД и Службы госбезопасности, комментариев не поступало.

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