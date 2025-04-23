Вестник Кавказа

В центре Тбилиси случился крупный пожар на "Боржомском вокзале"

В центре Тбилиси случился крупный пожар на "Боржомском вокзале"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в среду огонь охватил рынок в центре Тбилиси. Площадь возгорания составила 14 тыс кв м. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Тбилиси на рынке "Боржомский вокзал" утром 30 апреля вспыхнул пожар, который быстро распространился на большую территорию, борьба с огнем продолжалась несколько часов.

Сильный пожар в центре грузинской столицы охватил рыночные площади - магазины и склады для хранения овощей и фруктов, складские помещения с одеждой. Столп дыма было видно из разных районов города, площадь пожара составила 14 тыс "квадратов". На борьбу с возгоранием были направлены 30 пожарных расчетов.

"На данном этапе пожар потушен, ведется обработка отдельных очагов возгорания"

– начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани

Спасателями была проведена эвакуация пациентов из находящейся рядом клиники, их перевели в ближайшие больницы.

Причины пожара будут установлены.

По данным Службы по управлению ЧС, в пожаре никто не пострадал.

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