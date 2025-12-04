Порт Махачкалы наращивает годовой грузооборот

Махачкалинский морской торговый порт по итогам 2025 года выйдет на новые показатели по грузообороту, улучшив их на 13% по сравнению с минувшим 2024 годом до 3,3 миллионов тонн.

Руководство Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) поставило перед собой новую задачу - к концу текущего 2025 года достичь грузооборота в размере 3,3 млн т, сообщил генеральный директор Махачкалинского порта Джамал Алиев.

"С учетом роста, который у нас был в этом году, с учетом негативных факторов… мы ждем почти 3,3 млн т в этом году, а в прошлом году было 2,8 млн т. То есть на сотни тысяч тонн больше"

- Джамал Алиев

Сейчас ММТП наращивает сотрудничество со странами Прикаспийского региона и активно взаимодействует со смежными организациями в сфере железнодорожных и автомобильных грузоперевозок, добавил Джамал Алиев, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне у Махачкалинского морского торгового порта стартовало строительство удобной и современной подъездной дороги, которая обойдется бюджету в 7,9 миллиардов рублей. Это не только обеспечит лучшую доступность Махачкалинского морского торгового порта, но и существенно повысит его транспортную эффективность.