В Дагестане стартовало строительство подъездной дороги к ММТП

Вскоре у Махачкалинского морского торгового порта появится удобная и современная подъездная дорога – ее строительство стартовало сегодня, она обойдется бюджету в 7,9 миллиардов рублей.

Дагестанские дорожные службы сегодня приступили к строительству подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту (ММТП), сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Махачкалинский морской торговый порт - один из основных элементов транспортной коммуникации на Каспийском море и ключевое связующее звено транскаспийского маршрута "Север – Юг". До конца 2026 года планируется строительство отдельной подъездной дороги к морскому порту сметной стоимостью 7,9 млрд рублей, уже начаты строительно-монтажные работы"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

ММТП – один из важнейших транспортных узлов и Дагестана, и всего Каспийского региона. Расширение его транспортной инфраструктуры, включающей в себя сухогрузную гавань, причалы для грузов, железнодорожный и автопаромный терминалы, а также зерновой терминал, как единственного незамерзающего глубоководного порта России на Каспии крайне важно, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость создания подъездной дороги к порту Махачкалы увеличилась на 60% от первоначальной - по последним данным, это обойдется в 8 млрд рублей. Строительство дороги не только обеспечит лучшую доступность Махачкалинского морского торгового порта, но и существенно повысит его транспортную эффективность. Благодаря новой дороге ожидается увеличение товарооборота и приток инвестиций в портовую инфраструктуру и прилегающие территории.