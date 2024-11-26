Вестник Кавказа

Махачкалинский морской порт преобразят для международных круизов

Махачкалинский морской порт преобразят для международных круизов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Морской порт Махачкалы ждут серьезные изменения: планируется приспособить его для приема круизных судов, причем совершающих в том числе международные круизы по Каспийскому морю.

Инфраструктуру для совершения круизов предполагается создать в ближайшие годы в морском порту Махачкалы, вопросы его реконструкции обсудили главы Росморречфлота и Росморпорта в Дагестане.

Планируется завершить строительство новых объектов к 2030 году. Кроме того, в рамках подготовки к приему круизных судов будут реконструированы причалы, увеличится длина южного мола.

Помимо технических характеристик, порт предполагается оснастить туристическими местами, сообщает АТОР. На данный момент он имеет статус грузового и торгового порта, в нем отсутствуют кафе и рестораны, зоны для прогулок и прочие обязательные для точки притяжения туристов объекты.

Стоит отметить, что первое круизное судно зайдет в порт Махачкалы в 2025 году. Это будет теплоход "Николай Жарков". Первый круиз будет внутренним, а дальше в перспективе теплоход сможет совершать и международные плавания.

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