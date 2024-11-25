Вестник Кавказа

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс России объявил о начале работы новых круизных лайнерах в нескольких водах, омывающих берега России. Впервые он начнет работу в Каспийском море.

Новые круизные лайнеры проекта «Карелия», произведенные на заводе в Нижем Новгороде, начнут плавание по морям Юга России в будущем году. Они могут ходить как по мелким, так и большим водоемам, передали в Минтрансе РФ.

Также они будут курсировать по Каспийскому и Белому морях.

«Суда будут использоваться на совмещенных маршрутах по внутренним водным путям, в Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях»

- Минтранс РФ

Впервые такой лайнер выйдет в воды Каспия. Его маршрут свяжет Дагестан и Ростовскую область.

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