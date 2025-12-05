США продолжают депортацию граждан Ирана

Второй самолет с депортированными иранцами вылетел из США в Тегеран. Администрация Трампа настойчиво продолжает антииммиграционную политику, заключая соглашение с Ираном, с которым не имеет дипломатических отношений более сорока лет.

Чартерный рейс, на борту которого находятся 55 граждан Ирана и некоторое количество граждан арабских стран, а также России, вылетел из аризонского аэропорта, о чем заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Это уже второй случай подобного взаимодействия между США и Ираном, дипломатические отношения между которыми отсутствуют с событий Революции 1979 года и которые, по словам Багаи, "не имеют прямого канала связи". Однако, отделы интересов стран достигли соглашения два месяца назад о депортации около двух тысяч иранцев. Предыдущий рейс высадил в Тегеране 120 человек в сентябре этого года.

Генеральный директор консульского департамента МИД Ирана заявил, что некоторые граждане изъявили желание покинуть Соединенные Штаты в связи с антииммиграционной политики Администрации Трампа.

При этом есть вероятность нахождения на рейсе представителей маргинализированных групп, которые по прибытию на родину могут столкнуться с преследованиями, что отметила Ясамин Ансари, член Палаты представителей США в социальной сети X (Twitter).

Самолет должен совершить две посадки, во время первой (Каир) самолет покинут неиранские граждане, а вторая (Тегеран) вернет граждан в столицу государства, согласно заявлению неназванного иранского чиновника, данного The New York Times.