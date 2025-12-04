В ВТБ рассказали, какой будет ключевая ставка в начале 2026 года

Россия встретит Новый год с ключевой ставкой на уровне 16-16,5%, считают в ВТБ. В банке допустили, что в декабре ставка останется неизменной.

На ближайшем заседании Центробанк может сохранить текущий уровень ключевой ставки или понизить ее на 0,5 п.п., такое мнение выразил первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз"

– Дмитрий Пьянов

Согласно его прогнозу, к концу будущего года ставка в РФ может опуститься к 13%.

Темпы снижения будут зависеть от инфляции в стране и других факторов. Также повлиять на уровень ставки может вероятная отмена операций зеркалирования Банка России, поддерживающих текущий крепкий курс российского рубля, отметил первый зампред ВТБ, передает "Прайм".