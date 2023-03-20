Баку и Ташкент наращивают сотрудничество в энергетике

Азербайджан и Узбекистан заключили соглашение о совместных работах на плато Устюрг с разделом добытых на нем углеводородов.

Азербайджан и Узбекистан готовятся к совместным геологоразведовательным работам на плато Устюрг на территории Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали соответствующее соглашение.

Документ предполагает раздел между сторонами всех углеводородов, которые там будут добыты в последствие.

Специалисты оценивают запасы месторождения в 100 млн т нефти и 35 млрд кб м природного газа. Планируется ежегодная добыча 5 млн т нефти.