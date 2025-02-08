Фонд Гейдара Алиева поможет детскому дому в Бангладеш

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили детский дом в столице Бангладеш Дакке, где пообщались с его воспитанницами, преподавателями и руководством.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева накануне в рамках визита в Бангладеш посетили детский дом для девочек, лишенных родительского попечения, и девочек-сирот в столице страны Дакке.

В ходе визита гостьи из Азербайджана встретились с воспитанницами центра Shorkari Shishu Poribar ("Государственный детский дом"), его руководством и педагогическим составом, передает Trend.

Учреждение, организованное при Управлении социальных услуг Бангладеш и финансируемое за счет добровольных пожертвований, воспитывает более 130 детей, проживающих здесь постоянно. Девочки получают среднее образование, а также обучаются профессиям и трудовым навыкам, готовясь к будущей "взрослой" жизни.

Лейла и Арзу Алиевы познакомились с состоянием общежития и учебных помещений детского дома, а также побеседовали с преподавателями и детьми.

Из беседы с ними педагоги и воспитанники детского дома узнали о работе Фонда Гейдара Алиева и его социально-гуманитарных проектах в разных странах, а с руководством учреждения гостьи детально обсудили вопросы программы помощи.

Воспитанники детского дома в заключение выступили перед гостьями из Азербайджана с программой, в которой они исполнили бангладешские народные песни и танцы.