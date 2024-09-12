Фонд Гейдара Алиева получил международную премию Hamdan-ISESCO

Престижной международной премии был удостоен Фонд Гейдара Алиева. Он получил премию Hamdan-ISESCO, которая присуждается за вклад в развитие учебных заведений и образовательной среды в странах исламского мира.

Известный своими крупномасштабными проектами в сфере образования и социальной защиты Фонд Гейдара Алиева получил 4-ю премию Hamdan-ISESCO.

Эта престижная награда была учреждена совместно ISESCO и Фондом Хамдана Бен Рашида Аль Мактума.

Ее вручают за вклад в развитие учебных заведений, а также инициативы по развитию образовательной среды в странах исламского мира.

На этот раз за премию боролись девять образовательных инициатив, представленных семью странами.

Фонд Гейдара Алиева был удостоен награды за "Проект в области образования и социальной защиты".

Стоит отметить, что Фонд Гейдара Алиева реализует проекты по строительству и восстановлению школ не только в мусульманских странах, но и за пределами исламского мира.