Глава Минтруда Армении приехал в Тбилиси

Министр труда и социальных вопросов Армении прибыл в Грузию с официальным визитом для встречи со своими грузинскими коллегами.

Армянская делегация во главе с министром труда и социальных вопросов Арсеном Торосяном приехала в Тбилиси с официальным визитом, сообщили в пресс-службе трудового ведомства РА.

Ожидается, что Торосян встретится с депутатами парламента, министром здравоохранения и труда Михаилом Сарджвеладзе, а также другими представителями грузинского истеблишмента.

В министерстве отметили, целью визита является укрепление связей между Ереваном и Тбилиси, обмен опытом и обсуждение возможных совместных проектов.