Израиль готов дискутировать об аннексии Западного берега реки Иордан

Первая часть мирного плана президента США Дональда Трампа уже практически реализована и в скором времени стороны перейдут ко второй его стадии - разоружении палестинского движения ХАМАС и демилитаризации палестинского анклава.

Несмотря на то, что власти Израиля согласились с мирным планом по Газе президента США Дональда Трампа и претворили в жизнь его первую часть, израильский контроль в области безопасности в этих районах сохранится, заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем премьер-министр еврейского государства Биняьмин Нетаньяху.

"Политическое решение об аннексии Западного берега реки Иордан остается предметом дискуссии, но израильский контроль в области безопасности в этих районах в любом случае сохранится. Израиль сегодня контролирует безопасность между рекой Иордан и Средиземным морем"

- Биньямин Нетаньяху

Сейчас в действие вступает второй этап мирного плана - разоружение палестинского движения ХАМАС. Впрочем, этим он не ограничится: есть и третий этап - "дерадикализация Газы", достичь этого после ликвидации ХАМАС – вполне посильная задача, выразил уверенность израильский премьер, передает ТАСС.

Кнессет (парламент) Израиля 22 октября утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан, напомнил Нетаньяху.

Любопытно, что именно тогда президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Вашингтон не допустит его возможной израильской аннексии, пообещав в противном случае лишить Израиль всяческой поддержки со стороны США.

Государственность Палестины в обозримом будущем не намерена признавать и Германия, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Глава германского правительства особо отметил, что сейчас крайне важно реализовать мирный план, а уже потом решать дальнейшую судьбу Палестины.

"Что будет в конце, сегодня никто не знает. И поскольку это так, правительство ФРГ, в отличие от других европейских государств, отказалось от преждевременного признания палестинского государства. Мы не будем этого делать и в обозримом будущем"

- Фридрих Мерц

Пока условий для создания палестинского государства просто нет, добавил Мерц.

Напомним, ранее, 23 июля, израильский парламент большинством в 71 голос принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег Иордана, против высказались лишь 13 народных избранников.