Аш-Шараа пообещал провести президентские выборы в Сирии в 2029 году

В Сирии обязательно пройдут президентские выборы, заверил временный президент Ахмед аш-Шараа участников Дохийского форума, но не раньше конца десятилетия. Он пояснил, что сирийскому государству предстоит пройти еще долгий путь для организации настоящих президентских выборов.

Участвующий в Дохийском форуме временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил, что первые после смены власти в стране президентские выборы назначены на 2029 год согласно обновленному сирийскому законодательству.

Аш-Шараа пояснил, что действующая временная конституционная декларация дает ему право руководить Сирией в статусе президента на протяжении пяти лет, то есть до 2029 года. В оставшееся время в стране должна быть принята полноценная новая Конституция, после чего станет возможным проведение выборов в окончательно сформированной государственной системе.

"Через четыре года мы обязательно проведем выборы. Этот процесс требует больше времени в связи с характером и сложностью переходного периода"

– Ахмед аш-Шараа

Временный президент подчеркнул, что нынешнее правительство не стоит на месте – в начале октября в Сирии прошли парламентские выборы, и они были проведены, насколько это возможно в условиях неполной интеграции сирийских территорий.