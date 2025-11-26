Путин приедет на этой неделе в Ашхабад

Глава российского государства намерен посетить Туркменистан в конце текущей недели. В рамках поездки он примет участие в международном форуме.

Президент России Владимир Путин на этой неделе намерен совершить визит в Туркменистан. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что поездка запланирована на пятницу, 12 декабря.

Ушаков также поведал, что в рамках визита в Туркменистан российский лидер поучаствует в форуме Международного года мира и доверия, который приурочен к 30-й годовщине нейтралитета Ашхабада.

Напомним, нейтральный статус Туркменистана впервые был признан на международном уровне в 1995 году.