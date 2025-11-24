Ученые России и Туркменистана объединятся для изучения Каспия

Россия и Туркменистан планируют гармонизировать научное сотрудничество в исследованиях Каспийского моря. Замглавы Росрыболовства уверен в возможности ощутимых результатов при развитии двустороннего формата взаимодействия между прибрежными странами.

Россия и Туркменистан планируют развивать совместные научно-исследовательские проекты Каспийского моря, о чем сообщил заместитель главы Федерального агентства по рыбоводству Василий Соколов.

Были обсуждены выработка общих подходов к мониторингу экосистемы морского водоема и формирование единой научной базы данных между всеми прибрежными государствами в рамках деятельности девятого заседания Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами в Каспийском море.

Особое внимание уделяется развитию двустороннего сотрудничества с прикаспийскими странами, в частности с Туркменией. Помимо совместной пятисторонней деятельности всех государств каспийского бассейна, российская сторона уверена в необходимости прямого партнерства, которое позволяет оперативнее достичь практических результатов, отметил замглавы Росрыболовство.

"Есть специфические моменты, которые касаются только двух стран. В частности, это в первую очередь исследования, то есть проведение исследований совместных может дать гораздо больше эффекта"

– Василий Соколов

Ключевой задачей на время председательства Ашхабада в комиссии Соколов назвал организацию заседаний групп по вопросам контроля и мониторинга рыбохозяйственной деятельности.

"Рассчитываем, что, благодаря такой настойчивой и активной позиции туркменской стороны, это будет выполнено в следующем году"

– Василий Соколов