Кавелашвили: Репортаж ВВС – намеренная дезинформация общественности
© Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили
Грузинский президент Михаил Кавелашвили раскритиковал последний репортаж телеканала ВВС и заявил о том, что Запад хочет дезинформировать общественность специально.

Сюжет о применении камита в Тбилиси – ответ Запада на независимую грузинскую политику, такое заявление сделал президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу Imedi.

По его словам, этот сюжет ВВС – ни что иное, как целенаправленная кампания Запада по дезинформации людей.

Западные СМИ уже применяли схожее поведение, также уточнил Кавелашвили. По его мнению, иностранные посольства и СМИ специально преувеличенно привлекали внимание к сосотоянию экс-президента Михаила Саакашвили с целью его освобождения и вывоза.

