Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал недавний материал ВВС о применении камита в отношении протестующих провокацией спецслужб. По словам Кобахидзе, Запад стремится таким образом поддерживать протест и шантажировать Тбилиси.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с гневной отповедью в адрес журналистов ВВС, которые выпустили сюжет о применении властями страны опасного вещества при разгоне акций протеста в Тбилиси. По словам премьера, материал ВВС является "дешевой провокацией" иностранных спецслужб, которая должна всколыхнуть угасающие протестные настроения в стране.

"Очевидно, что сюжет BBC — это не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели. Первая — дать недоброжелателям нашей страны предлог для искусственного разжигания угасшего протестного настроя. Вторая — создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти. Для достижения этих двух целей данный сюжет совершенно непригоден"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, фейковая информация может быть взята на вооружение европейскими чиновниками на грядущей встрече Еврокомиссии.

Ранее журналисты ВВС выпустили материал, в котором утверждалось, что грузинские власти применили для разгона протестов оппозиции в 2024 году камит – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны.