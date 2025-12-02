Кавелашвили: Грузия готова вступить в ЕС к 2030 году

Президент Грузии подчеркнул, что последние условие для вступления в ЕС создаст только возможная смена позиции со стороны Брюсселя.

Планы Грузии по вступлению в Европейский союз к 2030 году упираются в необходимость смены курса со стороны руководства ЕС. Об этом сообщил президент страны Михаил Кавелашвили в интервью немецким СМИ.

"ЕС руководствуется двойными стандартами. Главным является диалог, однако они не участвуют с нами в диалоге. Иногда признают правительство, а иногда – нет. Это абсурд"

– Михаил Кавелашвили

Принятый в мае 2024 года закон "О прозрачности иностранного влияния" спровоцировал охлаждение в отношениях Тбилиси с Брюсселем и Вашингтоном.

Несмотря на неоднократные призывы ЕС отменить закон, правящая партия "Грузинская мечта" настаивает на его необходимости для раскрытия источников финансирования неправительственных организаций, обвиненных «Мечтой» в попытке государственного переворота.

В конце ноября 2024 года через месяц после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах, власти Грузии объявили о приостановке до 2028 года переговоров по евроинтеграции и отказе от финансовой поддержки ЕС.