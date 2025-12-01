По мнению президента Грузии акции протеста в столице финансируются из-за рубежа и являются искусственно срежиссированными.
Протесты у парламента Грузии, по мнению президента Михаила Кавелашвили, координируются внешними силами. Об этом он сообщил в беседе с Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом), пояснив, что их цель — сорвать сближение грузинских властей с Европейским союзом.
Кавелашвили также подчеркнул, что характер действий протестных групп подтверждает следование интересам теневому иностранному влиянию.
"Эти люди, в основном молодежь, стали жертвами внешнего воздействия. За протестами стоит сила, которая не заинтересована в укреплении отношений между правительством и государствами-членами Европейского Союза. Эти процессы регулируются целенаправленно"
– Михаил Кавелашвили