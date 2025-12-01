Вестник Кавказа

Кавелашвили обвинил внешние силы в организации тбилисских протестов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
По мнению президента Грузии акции протеста в столице финансируются из-за рубежа и являются искусственно срежиссированными.

Протесты у парламента Грузии, по мнению президента Михаила Кавелашвили, координируются внешними силами. Об этом он сообщил в беседе с Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом), пояснив, что их цель — сорвать сближение грузинских властей с Европейским союзом.

Кавелашвили также подчеркнул, что характер действий протестных групп подтверждает следование интересам теневому иностранному влиянию.

"Эти люди, в основном молодежь, стали жертвами внешнего воздействия. За протестами стоит сила, которая не заинтересована в укреплении отношений между правительством и государствами-членами Европейского Союза. Эти процессы регулируются целенаправленно"

– Михаил Кавелашвили

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.