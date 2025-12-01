Иранское правосудие будет судить организаторов марафона

Власти Ирана арестовали организаторов марафонского забега на острове Киш за то, что несколько женщин, участвовавших в нем, бежали марафонскую дистанцию вопреки законам шариата, без хиджаба.

Иранские правоохранители арестовали организаторов женского марафона на острове Киш из-за того, что несколько женщин в нем участвовали без хиджабов, пишет The Guardian.

"Судебные власти Ирана арестовали двух организаторов марафона, проходившего на острове у южного побережья страны, после того, как появились фотографии женщин, участвующих в забеге без хиджабов"

- издание

В отношении организаторов забега, который проходил на острове Киш 5 декабря и привлек к соревнованиям около пяти тысяч человек, уже возбудили уголовное дело, передает "АиФ"..

Иранские власти не пощадили и тхэквондистку Ханию Шариати Рудпошти, которая была задержана за появление на публике без хиджаба, отмечает The Guardian.