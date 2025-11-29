Впервые в истории: иранская каратистка завоевала "золото" чемпионата мира

Иранская спортсменка Атуса Гольшаднежад, выступавшая на Чемпионате мира по каратэ в Каире, впервые в истории страны завоевала золотую медаль в женском каратэ, уверенно победив чемпионку мира Ли Гэн из Китая.

Иран празднует первое "золото" женской сборной в истории мировых чемпионатов по каратэ среди взрослых, которое принесла команде страны в весовой категории до 61 кг иранская спортсменка Атуса Гольшаднежад.

Девушка одержала убедительную победу на Чемпионате мира по каратэ, который в минувший четверг стартовал в египетском Каире с участием представителей 87 стран, и сегодня в финальной схватке с действующей чемпионкой мира и обладательницей золотой медали Азиатских игр в Ханчжоу китайской спортсменкой Ли Гэн завоевала золотую медаль, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Схватка была нелегкой: иранка уступала со счетом 0:2, однако смогла переломить ход боя, и в результате одержала победу. Теперь она вошла в историю страны как первая золотая медалистка на взрослом Чемпионате мира.

Чемпионат мира сегодня завершается финальными поединками в различных весовых категориях, говорится в сообщении.