Иран подал протест в связи с невыдачей США виз на жеребьевку ЧМ по футболу

В МИД Ирана сообщили о протесте, поданном из-за визовых ограничений США, из-за которых представители иранской Федерации футбола не смогут попасть на жеребьевку ЧМ, которая пройдет в Штатах 5 декабря.

Министерство иностранных дел Ирана в связи с отказом Соединенных Штатов выдать визы членам делегации иранской футбольной федерации на жеребьевку ЧМ-2026 подал протест.

"Мы подали протест в связи с отказом в выдаче виз. Футбольная федерация ранее приняла правильное решение о бойкоте жеребьевки"

– замглавы иранского МИД Казем Гарибабади

Представитель внешнеполитического ведомства ИРИ добавил, что действия США незаконны и назвал их злоупотреблением правами страны-хозяйки футбольного чемпионата мира.

Ранее об отказе делегации от участия в церемонии жеребьевки на ЧМ объявил представитель Федерации футбола ИРИ (ФФИР) Амир Мехди Алави. Решение было принято на фоне американских визовых ограничений, которые коснулись иранских спортсменов.

Чемпионат будет проходить следующим летом, жеребьевка пройдет в Вашингтоне 5 декабря.