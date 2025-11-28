Вестник Кавказа

Иран подал протест в связи с невыдачей США виз на жеребьевку ЧМ по футболу

Иран подал протест в связи с невыдачей США виз на жеребьевку ЧМ по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили о протесте, поданном из-за визовых ограничений США, из-за которых представители иранской Федерации футбола не смогут попасть на жеребьевку ЧМ, которая пройдет в Штатах 5 декабря.

Министерство иностранных дел Ирана в связи с отказом Соединенных Штатов выдать визы членам делегации иранской футбольной федерации на жеребьевку ЧМ-2026 подал протест.

"Мы подали протест в связи с отказом в выдаче виз. Футбольная федерация ранее приняла правильное решение о бойкоте жеребьевки"

– замглавы иранского МИД Казем Гарибабади

Представитель внешнеполитического ведомства ИРИ добавил, что действия США незаконны и назвал их злоупотреблением правами страны-хозяйки футбольного чемпионата мира.

Ранее об отказе делегации от участия в церемонии жеребьевки на ЧМ объявил представитель Федерации футбола ИРИ (ФФИР) Амир Мехди Алави. Решение было принято на фоне американских визовых ограничений, которые коснулись иранских спортсменов.

Чемпионат будет проходить следующим летом, жеребьевка пройдет в Вашингтоне 5 декабря.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
790 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.