Иран отказался от участия в жеребьевке ЧМ-2026

Иранские футбольные власти отказались присутствовать на жеребьевке игр финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США из-за визовых ограничений.

Представители иранского футбола не будут присутствовать на жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Так футбольные функционеры Исламской Республики выразили протест в связи с визовыми ограничениями, которые Вашингтон ввел в отношении нескольких представителей Федерации футбола Ирана (ФФИР).

"В связи с поведением американской стороны, которое было расценено как неспортивное, иранская делегация приняла решение не участвовать в жеребьевке, которая пройдет 5 декабря"

– член ФФИР Амир Мехди Алави

Сообщается, что власти США отказали в визе глав ФФИР Мехди Таджу.

Отметим, что сборная Ирана по футболу в седьмой раз пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Иранская национальная команда считается одной из сильнейших в Азии, хотя в плей-офф мундиаля иранские футболисты пока не играли.