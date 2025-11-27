Иран отказался от участия в жеребьевке ЧМ-2026

Представители иранского футбола не будут присутствовать на жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Так футбольные функционеры Исламской Республики выразили протест в связи с визовыми ограничениями, которые Вашингтон ввел в отношении нескольких представителей Федерации футбола Ирана (ФФИР).
"В связи с поведением американской стороны, которое было расценено как неспортивное, иранская делегация приняла решение не участвовать в жеребьевке, которая пройдет 5 декабря"
– член ФФИР Амир Мехди Алави
Сообщается, что власти США отказали в визе глав ФФИР Мехди Таджу.
Отметим, что сборная Ирана по футболу в седьмой раз пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Иранская национальная команда считается одной из сильнейших в Азии, хотя в плей-офф мундиаля иранские футболисты пока не играли.