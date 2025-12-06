Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы роста торговли

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили развитие торговли, а также реализацию совместных проектов. Глава дипведомства АР Байрамов заявил о намерении увеличить торговый оборот между странами.

Глава дипломатии Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой дипведомства Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили перспективы развития торговли между странами.

Как отметил глава дипведомства Азербайджана, Баку и Тегеран успешно взаимодействовали по ряду проектов, а также достигли отметки в $520 млн торгового оборота.

"Товарооборот в 2024 году между Азербайджаном и Ираном составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года - $520 млн. Сегодня мы обсудили шаги по увеличению этого объема. Была отмечена успешная реализация ряда проектов"

– Джейхун Байрамов

Байрамов также рассказал о строительстве моста для автомобильного транспорта Агбенд-Келале. Реализация проекта намечена на 2026 год.