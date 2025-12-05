Грузия бесплатно осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Тбилиси осуществит транзит первой партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению бесплатно. Решение принял глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Власти Грузии приняли решение без взимания платы осуществить транспортировку первой партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Топливо будет доставлено по железной дороге Грузии.

"5 декабря текущего года правительство Грузии от партнеров получило запрос на осуществление разового транзита топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе "Грузинской железной дороге" было дано поручение немедленно в разовом порядке осуществить железнодорожную перевозку груза полностью бесплатно"

– Минэкономики Грузии

В министерстве отметили, что Тбилиси поддерживает нормализацию в регионе, оставаясь надежным и важным партнером для Баку и Еревана.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера Азербайджана Ильхама Алиева за обеспечение возможности торговли между центральноазиатской республикой и Арменией.